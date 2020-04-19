Видео, как москвичку после госпитализации бросили умирать у дома

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19 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: ВК

В Сети появилось видео, как жительницу Москвы, госпитализированную несколько дней назад, оставили на лавочке у подъезда ее дома на Ботанической улице. У женщины был цирроз печени.

Врачей ее сын вызвал 17 апреля, а уже 19 апреля москвичку привезли домой. Медики попытались связаться с домочадцами женщины по домофону, однако им никто не отвечал. Работники социального такси видели, что пациентка чувствует себя плохо, однако все равно уехали и оставили ее с соседками. Женщина умерла на руках своей знакомой.

СК начал проверку после смерти москвички. Ей было 48 лет.