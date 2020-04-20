В Вологодской области рассказали о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом нового типа

Трое заболевших коронавирусом нового типа в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Однако, эти жители не находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также известно: состоние 29 пациентов из из 107 зараженных COVID-19 оценивается как средней тяжести.
По словам Кувшинникова, распространение болезни продолжается по территории области.
«Ожидаем пик заболеваний в первой декаде мая. После этого мы можем начать возвращаться к нормальной жизни», - добавил он.
Ранее в Ярославской области количество заболевших коронавирусом нового типа увеличилось до 144 человек.