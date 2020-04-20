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В Вологодской области рассказали о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом нового типа

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Вологодской области рассказали о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом нового типа
pixabay.com

Трое заболевших коронавирусом нового типа в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Однако, эти жители не находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также известно: состоние 29 пациентов из из 107 зараженных COVID-19 оценивается как средней тяжести. 

По словам Кувшинникова, распространение болезни продолжается по территории области.

«Ожидаем пик заболеваний в первой декаде мая. После этого мы можем начать возвращаться к нормальной жизни», - добавил он.

Ранее в Ярославской области количество заболевших коронавирусом нового типа увеличилось до 144 человек. 

 

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