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Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области достигло 144

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области достигло 144
пробирка, Depo Photos/Keystone Press Agency
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом нового типа увеличилось до 144 человек. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставил губернатор Дмитрий Миронов.
 
Подчеркивается, что за минувшие сутки число зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 27 человек.
 
По словам губернатора Ярославской области, количество выздоровевших от COVID-19 к настоящему моменту не изменилось – их по-прежнему 12 человек.
 
Ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 4268.
ЕТ

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