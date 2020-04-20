Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области достигло 144

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом нового типа увеличилось до 144 человек. Соответствующую информацию в понедельник, 20 апреля, предоставил губернатор Дмитрий Миронов.

Подчеркивается, что за минувшие сутки число зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 27 человек.

По словам губернатора Ярославской области, количество выздоровевших от COVID-19 к настоящему моменту не изменилось – их по-прежнему 12 человек.