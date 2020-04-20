Ученые рассказали, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен

Китайские ученые провели исследование и выяснили, когда заболевший коронавирусом является наиболее заразным. Специалисты брали мазки из носа и горла пациентов Восьмой народной больницы Гуанчжоу.

По словам китайских ученых, пик заразности коронавирусной инфекцией приходится на период от одного до двух дней до начала проявления симптомов болезни.

Вышеуказанные оценки совпадают с результатами немецких исследователей. В рамках эксперимента было установлено, что инфекционный вирус вырабатывается еще до появления у зараженного человека симптомов и в первую неделю заболевания.