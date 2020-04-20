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Ученые рассказали, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученые рассказали, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен
лаборатория, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Китайские ученые провели исследование и выяснили, когда заболевший коронавирусом является наиболее заразным. Специалисты брали мазки из носа и горла пациентов Восьмой народной больницы Гуанчжоу.

По словам китайских ученых, пик заразности коронавирусной инфекцией приходится на период от одного до двух дней до начала проявления симптомов болезни.

Вышеуказанные оценки совпадают с результатами немецких исследователей. В рамках эксперимента было установлено, что инфекционный вирус вырабатывается еще до появления у зараженного человека симптомов и в первую неделю заболевания. 

ЕТ

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