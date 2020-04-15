Диетолог перечислила тех, кому имбирь не принесет пользы

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15 апреля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Резко взлетевшая популярность имбиря совсем не означает, что он одинаково полезен для всех. Диетолог Ольга Деккер объяснила, кому растение не принесет пользы, а может и вовсе пойти во вред.

Врач отметила, что людям с болезнями ЖКТ не стоит увлекаться имбирем, поскольку он может спровоцировать обострение заболеваний. Также не пойдет пряность на пользу и тем, кто не следит за своим питанием. Деккер рассказала, что полезные вещества усваиваются в организме благодаря белку. Если же рацион лишен этого компонента, то и в имбире смысла не будет.

«Если белка нет, пища неполноценная, человек скудно питается, ест чипсы и шоколад, потом запивает дорогущим имбирем и думает, что он сделал профилактику, это бессмысленно», - сказала врач.