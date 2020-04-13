Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

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13 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Михаил Кирпичников рассказал, когда пик пандемии придет в Россию.

Кирпичников считает, что его следует ожидать в последней декаде апреля - перед майскими праздниками, а потом Россия выйдет на плато. По его словам, пока сложно сказать, сколько оно «будет продолжаться».

Академик РАН отметил, что действовать «по мягкому» в период пандемии нельзя, иначе, по опыту других стран, РФ ждет менее успешный результат. Кирпичников считает, что «жесткие меры» - наиболее оптимальный вариант.

«В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает Правительство», - пояснил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, когда жителям страны ожидать пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.