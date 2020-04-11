Песков назвал сроки, когда будет известен пик заболеваемости COVID-19

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11 апреля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда жителям страны ожидать пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», - отметил он.

По его словам, пока никто не готов дать точную оценку эпидемиологической ситуации в стране. Песков добавил, что режим самоизоляции помог избежать огромного количества заражённых.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, когда закончится пандемия в России.