Песков назвал сроки, когда будет известен пик заболеваемости COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда жителям страны ожидать пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», - отметил он.
По его словам, пока никто не готов дать точную оценку эпидемиологической ситуации в стране. Песков добавил, что режим самоизоляции помог избежать огромного количества заражённых.
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