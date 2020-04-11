Онищенко не согласился с прогнозом академика РАН по поводу окончания эпидемии

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11 апреля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: сайт Госдума РФ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко опроверг прогноз академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания пандемии коронавируса в России и заявил, что эпидемия в июне не закончится.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что точных и научно обоснованных прогнозов, когда в России пойдёт на спад эпидемия коронавируса, сейчас не может дать никто. Однако сократить этот срок можно с помощью всеобщей самоизоляции и действия экстренных мер.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать», — сказал Онищенко.

По словам депутата, проблема гиперболизирована – заболевших на Земле 1,5 млн человек, в то время, как, по его словам, «самая захудалая» эпидемия гриппа охватывает 390-400 миллионов ежегодно. Но и упрощать заболевание не стоит.

Парламентарий также рекомендовал надзорным органам меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но «которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий».