Академик РАН сделал прогноз о сроках окончания эпидемии коронавируса в России

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11 апреля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: соцсети

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России – это начало июня.

Ученый подчеркнул, что сбудется этот прогноз только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом. То есть, не случится серьезных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом.

По словам эксперта, потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся – к примеру, Испания и Таиланд. Малеев также считает, что до сих пор неизвестно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало.

«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», – подытожил ученый.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу.