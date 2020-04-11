В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, тест-система прошла все необходимые технические и клинические испытания.
«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19», – говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.
Ранее в России представили тест-систему для выявления коронавируса нового типа за 20 минут.