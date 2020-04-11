В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

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11 апреля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Роспотребнадзора

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, тест-система прошла все необходимые технические и клинические испытания.

«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19», – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

Ранее в России представили тест-систему для выявления коронавируса нового типа за 20 минут.