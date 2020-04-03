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Диетолог объяснила, почему не стоит пить жидкость из-под консервированных фруктов

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC

Диетолог объяснила, почему не стоит пить жидкость из-под консервированных фруктов
консервированные персики, pixabay.com
Диетолог Фатима Хапон объяснила, по какой причине не стоит пить жидкость, остающуюся в банках из-под консервированных фруктов. Оказалось, что этот сок не является полезным и может нанести вред.
 
Подчеркивается, что жидкость из-под консервированных фруктов содержит в себе значительно больше калорий, чем сами фрукты. В ней находятся пустые калории и свободные сахара, а также полностью отсутствует полезная клетчатка, отметила диетолог.
 
Фатима Хапон по этой же причине посоветовала отказаться от апельсинового сока из пакетов.
ЕТ

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