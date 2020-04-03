Диетолог объяснила, почему не стоит пить жидкость из-под консервированных фруктов

Диетолог Фатима Хапон объяснила, по какой причине не стоит пить жидкость, остающуюся в банках из-под консервированных фруктов. Оказалось, что этот сок не является полезным и может нанести вред.

Подчеркивается, что жидкость из-под консервированных фруктов содержит в себе значительно больше калорий, чем сами фрукты. В ней находятся пустые калории и свободные сахара, а также полностью отсутствует полезная клетчатка, отметила диетолог

Фатима Хапон по этой же причине посоветовала отказаться от апельсинового сока из пакетов.