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Перечислены пять способствующих заражению коронавирусом COVID-19 привычек

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Перечислены пять способствующих заражению коронавирусом COVID-19 привычек
Медик, Daniel Reinhardt / globallookpress.com

Обозначены привычки, которые способствуют заражению китайским коронавирусом COVID-19, представляющим смертельную опасность для человека. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах СМИ.

В составленном Life списке пристрастий, от которых нужно отказаться в период пандемии COVID-19, присутствуют привычка грызть ногти и заусенцы – таким путем можно занести в организм вирус – и любовь к вредной пище. Также в перечне фигурируют употребление алкоголя, погружение в негатив и экономия на сне – все это снижает иммунитет.

Ранее сообщалось, что медицинские специалисты назвали пять первых симптомов пневмонии.

 

ДЦ

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