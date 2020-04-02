Медицинские специалисты перечислили пять первых сигналов организма о пневмонии

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2 апреля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили первые симптомы пневмонии. Данные признаки перечислены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», о болезни свидетельствуют следующие сигналы человеческого организма:

1. повышенная температура тела, которую нельзя сбить в течение недели;

2. сонливость;

3. сильный кашель с мокротой;

4. одышка;

5. боль в груди.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Минздраве РФ назвали еще один путь передачи смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. По данному вопросу высказался главный уролог ведомства Дмитрий Пушкарь.