Медицинские специалисты перечислили пять первых сигналов организма о пневмонии

Специалисты в области медицины обозначили первые симптомы пневмонии. Данные признаки перечислены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», о болезни свидетельствуют следующие сигналы человеческого организма:
1. повышенная температура тела, которую нельзя сбить в течение недели;
2. сонливость;
3. сильный кашель с мокротой;
4. одышка;
5. боль в груди.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Минздраве РФ назвали еще один путь передачи смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. По данному вопросу высказался главный уролог ведомства Дмитрий Пушкарь.