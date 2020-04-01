В Минздраве РФ назвали еще один путь передачи китайского коронавируса COVID-19

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1 апреля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Санкт-Петербурга, Zamir Usmanov / globallookpress.com

В российском министерстве здравоохранения обозначили еще один способ заражения китайским коронавирусом COVID-19. По данному вопросу в телеэфире высказался Дмитрий Пушкарь, главный уролог ведомства.

Ранее медицинские специалисты озвучили информацию, согласно которой коронавирус передается через слюну, кашель, чихание больного человека и касание рта, носа или глаз руками, невымытыми после контакта с инфицированным или зараженной им поверхностью.

Как рассказал Дмитрий Пушкарь, ставший собеседником журналистов канала «Россия-24», также COVID-19 можно получить половым путем. Врач отметил, что об этом нужно помнить, находясь на карантине.