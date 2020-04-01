Медики вычислили наиболее подверженный смерти от коронавируса COVID-19 возраст

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 апреля 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Зарубежные специалисты определили, представители какой возрастной группы больше других рискуют умереть от коронавируса COVID-19 при заражении инфекцией. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах научной прессы.

Как информирует журнал The Lancet Infectious Diseases, медики из Великобритании выяснили, что вероятность скончаться от коронавируса увеличивается с возрастом. Самая большая она - 7,8% - для людей старше 80 лет.

Ранее в среду сообщалось, что Антониу Гутерриш, занимающий пост главы ООН, предсказал самый тяжелый экономический кризис со времен Второй мировой из-за пандемии COVID-19.