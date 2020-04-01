Генсек ООН предрек самый тяжелый экономический кризис со времен Второй мировой

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Xie E / globallookpress.com

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 человечество столкнется с самым тяжелым экономическим кризисом со времен Второй мировой войны. С соответствующим прогнозом выступил Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

По словам главы организации, процитированного «Русской весной», коронавирус спровоцирует рецессию, «которую, видимо, не видели в недавнем прошлом». Сильнее всего, согласно оценке Гутерриша, наступающий кризис должен ударить по развивающимся странам. Генсек ООН допустил, что им придется преодолевать возникшие экономические трудности в течение нескольких лет.

Ранее в среду сообщалось, что в экспертном сообществе предсказали превращение всей Земли в «один большой Донбасс» из-за COVID-19.