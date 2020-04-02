Врач перечислил средства, которыми лучше обрабатывать поверхности от вирусов

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2 апреля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Главный врач-инфекционист центрального административного округа города Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев назвал средства, которыми эффективнее всего обрабатывать поверхности. По его словам, в первую очередь это, конечно, антисептик.

«Специальные антисептики, которые применяются для поверхности, содержат 60% спирта. Водка содержит 40% спирта, поэтому эффективность её будет ниже, но все равно воздействие на вирус она оказывает», - пояснил врач.

Однако Акинфиев призвал, по возможности, приобретать специальный антисептик для поверхностей и следовать строго по инструкции. Эксперт отметил, что данным средством нельзя обрабатывать кожу, чтобы не получить химические ожоги. При этом он добавил, что антисептик для рук стоит дороже.

Ранее эксперты объяснили, в чем заключается опасность верхней одежды для распространения коронавирусной инфекции и чем ее обрабатывать.