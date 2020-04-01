Микробиолог раскрыл опасность верхней одежды: «Вирус не летает вместе с ветром»

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1 апреля 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: pixabay.com

Микробиолог Евгений Плисов объяснил, в чем заключается опасность верхней одежды для распространения коронавирусной инфекции. По его словам, любой вирус может находится на ней от одного до трех дней.



«Вирус не летает вместе с ветром, чтобы словить его надо с кем-то пообщаться, обняться, где-то посидеть. Старайтесь этого не делать», - пояснил эксперт.

Плисов отметил, что, приходя домой, следует повесить верхнюю одежду, а «не прыгать в ней на диван» или «начинать обнимать родственников и домашних любимцев». Специалист напомнил, что после этого нужно вымыть руки.

«… пусть она дезинфицируется на воздухе», - заключил он.

Ранее сообщалось, что гаджеты после выхода на улицу следует протирать антисептиком.