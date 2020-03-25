В Kaspersky Lab объяснили, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

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25 марта 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно и чем протирать свои гаджеты, чтобы избежать распространения бактерий и вирусов, особенно в период эпидемии коронавирусной инфекции.

«Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», - пояснили в организации.

Специалисты считают, что самым безопасным веществом для покрытия экрана считается изопропиловый спирт, который можно использовать в виде влажных салфеток или спрея, концентрация - 70 - 80 %, а перекись и этанол можно использовать, как запасной вариант, но нежелательный. При этом эксперты отметили, что вирус может попасть на устройство с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, либо с рук пользователя после соприкосновения с другими поверхностями.

«… не стоит лить дезинфектор в разъёмы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водозащищённый», - добавили специалисты, отметив, что лучше использовать ватный диск.

Кроме того, можно проводить обработку ультрафиолетом.