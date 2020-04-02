Рекомендации специалистов по дезинфекции одежды от вируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дезинфицировать верхнюю одежду от молекул коронавируса, которые сохраняются на поверхности до двух суток, можно без спиртосодержащих санитайзеров и химических веществ. Обычная полуторачасовая стирка с порошком при 60 градусах вполне убивает возбудитель опасной инфекции.



Инактивация патогенов SARS и SARS-Cov-2 происходит при схожих условиях. Как выяснили китайские учёные, исследования которых потом подтвердили коллеги из Гёттингенского университета в Германии, при повышении температуры действие вируса начинает ослабевать. Нужно только выяснить оптимальную температуру, гарантирующую гибель инфекции. Этим специалисты и занимались в своих лабораториях, постепенно повышая температуру стирки и замеряя показатели. Таким образом выяснилось, что температуры 56, 67, и 75 градусов при соответственной стирке в 1,5 часа, часа и 30 минут полностью убивают вирус. Исходя из этого, вы можете выбрать для себя подходящий режим стирки. Новосибирский учёный Сергей Нетёсов считает, что даже получасовая стирка одежды при 60 градусах обезопасит вашу одежду.



Но специалисты текстильной промышленности предупреждают, что стирку при температуре 60 градусов и выше могут выдержать не все ткани. Внешний вид шерстяных, синтетических и других деликатных материалов может пострадать. Однако в данном случае в приоритете остаётся всё-таки жизнь и здоровье, а не тряпки, которые потом можно заменить. Но бережливые хозяйки могут стирать одежду при рекомендуемой производителем температуре, а потом дополнительно обрабатывать её парогенератором.



