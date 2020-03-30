Анатолий Вассерман озвучил советы по защите от китайского коронавируса COVID-19

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30 марта 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, российский политический консультант, рассказал, как защититься от китайского коронавируса COVID-19. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с журналистами.

Вассерман в первую очередь рекомендовал прислушиваться к советам профессиональных медиков, а не «мелких жуликов». Также собеседник Sputnik Беларусь заявил, что в целях профилактики COVID-19 лучше не выходить из дома.

Из слов Анатолия Вассермана следует, что людям, которые уже заразились, не нужно впадать в панику. Чем оптимистичнее настроен человек, тем больше у него шансов справиться с недугом, отметил политконсультант.

Ранее сообщалось, что эксперт Сергей Марков предрек России «катастрофу» из-за распространения коронавируса.