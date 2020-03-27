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Доктор Мясников назвал «великолепную семерку» продуктов для поддержания здоровья

, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Доктор Мясников назвал «великолепную семерку» продуктов для поддержания здоровья
фото: pixabay.com

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил семь обязательных для поддержания здоровья продуктов.  По его словам, россияне начали забывать, какую пользу они приносят организму.

Мясников отметил, что названные им продукты должны быть в рационе каждого человека.

В список специалиста вошел горький шоколад с содержанием какао не менее 70%. Мясников объяснил, что он содержит флавоноиды и полезные веществ, а также намного меньше сахара, чем другие сладости и красное вино. Однако ограничиться следует одним кубиком в день.  

Далее Мясников выделил восстанавливающее клетки вещество ресвератрол и предложил его взять из винограда, сока или одного-двух бокалов вина в день.

Кроме того, доктор назвал «самый полезный овощ» - брокколи, за способность понижать холестерин, и «самую полезную рыбу» - сельдь, за содержание полиненасыщенных жирных кислот. В борьбе с холестерином еще могут помочь орехи (миндаль и грецкий), 70 г в день. А место «самого полезного фрукта» получили яблоки, клубника и сливы.

Мясников также включил в свой список «природный антибиотик» - чеснок, который повышает тонус и предотвращает простуду.

Ранее доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, который позволит укрепить иммунитет.

 

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