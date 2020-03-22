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Врач объяснила, кому нельзя злоупотреблять чесноком

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Врач объяснила, кому нельзя злоупотреблять чесноком
Фото: pixabay.com

Инфекционист Елена Цыганова рассказала, что в попытках укрепить иммунитет при помощи чеснока люди часто забывают, что этот продукт не так безобиден, как кажется. В больших количествах он может навредить при некоторых заболеваниях.

В частности, много чеснока нельзя людям, страдающим от проблем с ЖКТ, почками, а также с желчнокаменной болезнью. «Банальные гастриты и язвенная болезнь либо желудка, либо двенадцатиперстной кишки — это противопоказание для употребления чеснока», - отметила Цыганова.

При этом инфекционист подчеркнула, что эффективность чеснока в борьбе с вирусами до конца не доказана.

АБ

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