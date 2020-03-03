Врачи объяснили, действительно ли чеснок уберегает от простуды

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3 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Ирина Иванова объяснила, может ли чеснок помочь в профилактике гриппа и ОРВИ. Она отметила, что чеснок обладает противовоспалительным действием, но подчеркнула, что он не входит в перечень лекарственных растений.

«Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем», - предупредила инфекционист.

Врач добавила, что для поддержания иммунитета и профилактики простудных заболеваний следует употреблять продукты с высоким содержанием витаминов, а также не забывать про здоровый сон и физкультуру.