Почему айтишники часто болеют?

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25 февраля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Работники IT-сферы болеют гриппом и ОРВИ гораздо чаще, чем представители других профессий. Врач Ирина Цветкова рассказала, из-за чего так происходит и как сберечь здоровье.

Также часто встречаются проблемы с сосудами и сердцем, опорно-двигательным аппаратом и ЖКТ. «Айтишники ведут сидячий образ жизни, это плохо проветриваемые помещения. Как правило, люди находятся на работе больше 12 часов, все это время без воздуха», - объяснила Цветкова.

Врач посоветовала чаще проходить профилактические медосмотры, чтобы контролировать состояние здоровья. Также немаловажным является правильное питание и увеличение физической активности, в том числе посещение спортзалов, передаёт Мир24.