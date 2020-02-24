Врачи предупредили о распространении неизлечимого глазного гриппа

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24 февраля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Немецкие врачи рассказали о всплеске заболеваемости глазным гриппом, который малоизвестен, но при этом весьма опасен. Медики отметили, что лекарства от этой болезни нет, и рассказали о способах профилактики.

«Начальные симптомы напоминают конъюнктивит. Сначала один глаз краснеет, затем опухает, возникают ощущение инородного тела, зуд, повышенная чувствительность к свету. Инкубационный период инфекции составляет от 5 до 12 дней, при первых признаках болезни вы становитесь заразны», - объяснили врачи из Германии.

Они подчеркнули, что болезнь очень заразна и устойчива к лечению. Вирус может передаваться при контакте рук, а также при прикосновении к поручням и дверным ручкам. Главным способом уберечь себя от заболевания является соблюдение гигиены и тщательное мытьё рук.