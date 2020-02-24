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Китай нашел лекарство от смертельного коронавируса

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Китай нашел лекарство от смертельного коронавируса

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.
Новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать.

Фосфат хлорохина — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии — уже показало эффективность в борьбе с коронавирусом.

Также Китай ранее официально признал российский противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифенавир эффективным лекарством против коронавируса. 

По состоянию на 24 февраля 2020-го жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали 2592 человека, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР. 

ГБ

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