Китай нашел лекарство от смертельного коронавируса

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24 февраля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

Новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать.

Фосфат хлорохина — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии — уже показало эффективность в борьбе с коронавирусом.

Также Китай ранее официально признал российский противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифенавир эффективным лекарством против коронавируса.

По состоянию на 24 февраля 2020-го жертвами заболевания, вызванного коронавирусом, стали 2592 человека, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.