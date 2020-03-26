Доктор Мясников посоветовал простой способ защиты от китайского коронавируса

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26 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sminews.ru

Жительница Москвы, Bai Xueqi / globallookpress.com

Обозначен простой и эффективный способ защиты от представляющего смертельную опасность для человека китайского коронавируса COVID-2019. По данному вопросу высказался Александр Мясников, российский врач и телеведущий.

Специалист посоветовал в целях профилактики болезни не выходить из дома или свести время пребывания на улице к минимуму.

Мясников добавил, что шанс заразиться COVID-2019 крайне мал, так как в России все пациенты, у которых выявлена болезнь, находятся в медицинских учреждениях.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Никулин назвал возможного виновника пандемии коронавируса.