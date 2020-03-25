Экс-эксперт ООН назвал «виновника» пандемии COVID-19 и заявил о близости биологической войны

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25 марта 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Жители Китая, Wei Peiquan / globallookpress.com

Пандемия смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19 стала результатом действий Соединенных Штатов. Соответствующую версию озвучил Игорь Никулин, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

По словам Никулина, ставшего собеседником «Царьграда», американцы запускают вирусы, подобные COVID-19, в рамках репетиции биологической войны, которая, согласно прогнозу специалиста, должна начаться в скором времени.

Эксперт добавил, что появление COVID-19 в Китае неудивительно. Пекин является одним из основных геополитических противников Штатов, отметил Никулин.

Ранее сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, предсказал наступление на Украине гуманитарной катастрофы на фоне вспышки коронавируса.