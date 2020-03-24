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Как сберечь пожилых родственников от заражения, рассказал эксперт

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Как сберечь пожилых родственников от заражения, рассказал эксперт
Фото: pixabay.com

Многие российские пенсионеры живут вместе с молодыми членами семьи, которые регулярно ходят на работу и являются потенциальными носителями коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь пожилых родственников от болезней.

Специалист Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что для пожилых людей следует выделить отдельную посуду, а также регулярно дезинфицировать квартиру. Кроме того, следует контролировать, чтобы у пенсионеров не возникало обострения хронических заболеваний.

«Надо чтобы и они маски носили, и чтобы вы... Проводить дезинфекцию в комнате, есть такие дезары, и ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои... То есть надо укрепить их здоровье еще до того, как они могут заразиться», - объяснил Малеев.

АБ

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