Как сберечь пожилых родственников от заражения, рассказал эксперт

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Многие российские пенсионеры живут вместе с молодыми членами семьи, которые регулярно ходят на работу и являются потенциальными носителями коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь пожилых родственников от болезней.

Специалист Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что для пожилых людей следует выделить отдельную посуду, а также регулярно дезинфицировать квартиру. Кроме того, следует контролировать, чтобы у пенсионеров не возникало обострения хронических заболеваний.

«Надо чтобы и они маски носили, и чтобы вы... Проводить дезинфекцию в комнате, есть такие дезары, и ультрафиолетом облучать, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили лекарства свои... То есть надо укрепить их здоровье еще до того, как они могут заразиться», - объяснил Малеев.