Специалист объяснил, когда город нужно закрывать на карантин

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24 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалист Роспотребнадзора Виктор Малеев объяснил, в каком случае следует закрывать на карантин целый город. По словам эксперта, в некоторых случаях можно изолировать только отдельные районы.

Малеев отметил, что решение о закрытии города на карантин должны принимать непосредственно местные власти. При этом необходимо определить, как вирус проник в населенный пункт.

«Так трудно определенно сказать, надо смотреть основные пути, как поступает в этот город, может, что-то ограничить, например, какие-то пути, которые нерегулируемые или которые невозможно предусмотреть, а какие-то обязательно закрывать», - отметил Малеев.