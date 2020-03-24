В Минтруде рассказали, как будет оплачиваться больничный по карантину

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24 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие россияне берут больничные или уходят на карантин. Глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков объяснил, как будут производиться выплаты таким работникам.

По словам министра, больничные по коронавирусу будут оплачены также, как и по обычным болезням. Однако в случае с COVID-19 будет изменен порядок выплаты денег, передаёт Мир24.

«При оформлении больничного листа онлайн, вы получаете возможность получить в виде авансового платежа на пятый рабочий день, на седьмой календарный первую часть оплаты по больничному листу. Соответственно вторая часть будет вам выплачиваться после закрытия больничного листа», - разъяснил процедуру Котяков.

Также он подчеркнул, что если сотрудника перевели на удаленную работу с сохранением должностных обязанностей, то зарплата должна оставаться прежней.