Врач назвал мыло «идеальным вариантом» в борьбе с коронавирусом

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21 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, что эффективнее всего помогает при борьбе с вирусами. По его словам, для мытья рук, особенно в период пандемии, лучше использовать обычное мыло.

«Мыло для рук - это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться», - пояснил врач.

Однако Жемчугов отметил, что каждый день полностью мать тело мылом не стоит, т.к. можно лишить себя защитного слоя. Эксперт добавил, что при частом использовании мыла можно помазать руки кремом с силиконовыми добавками или нанести в конце дня питательное средство с витамином А.

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