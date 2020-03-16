Китайские ученые выявили еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая недавно провели масштабное исследование и открыли еще один способ проникновения коронавируса нового типа, ставшего причиной пандемии, в человеческий организм.

Оказалось, что вирус может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но также посредством белкового выроста молекулы CD147.

Ученые обратили внимание на то, что вирус SARS использует эти молекулы в процессе проникновения в клетки человека и животных. Специалисты также установили, что они играют важную роль в борьбе с прочими вирусными инфекциями и малярией. Китайские эксперты, опираясь на эту идею, обработали культуру клеток легких антителами, блокирующими работу CD147, и попытались заразить их коронавирусом SARS-CoV-2.