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Китайские ученые выявили еще один путь проникновения коронавируса в организм

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Biorxiv

Китайские ученые выявили еще один путь проникновения коронавируса в организм
анализ, pixabay.com

Молекулярные биологи из Китая недавно провели масштабное исследование и открыли еще один способ проникновения коронавируса нового типа, ставшего причиной пандемии, в человеческий организм.

Оказалось, что вирус может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но также посредством белкового выроста молекулы CD147. 

Ученые обратили внимание на то, что вирус SARS использует эти молекулы в процессе проникновения в клетки человека и животных. Специалисты также установили, что они играют важную роль в борьбе с прочими вирусными инфекциями и малярией. Китайские эксперты, опираясь на эту идею, обработали культуру клеток легких антителами, блокирующими работу CD147, и попытались заразить их коронавирусом SARS-CoV-2.

Выяснилось, что распространение вируса полностью блокировали даже небольшие концентрации синтетических антител. Этот результат свидетельствует о том, что уже имеющиеся препараты, которые защищают человека от малярии и атипичной пневмонии, способны помочь в борьбе с коронавирусом.

ЕТ

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