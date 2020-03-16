Пушков сообщил, какое влияние коронавирус окажет на выборы президента США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какое влияние пандемия коронавируса способна оказать на президентскую гонку в Соединенных Штатах Америки.
Сенатор убежден, что ответственность за эпидемию непременно возложат на действующего лидера США Дональда Трампа, а ее последствия будут очень вредны для экономики страны. По мнению Пушкова, "от этого выигрывает Байден". Политик, однако, отметил, что у Трампа еще есть надежда на угасание пандемии к лету.
Напомним, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байденсравнил вспышку коронавируса в стране с войной.