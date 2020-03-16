Пушков сообщил, какое влияние коронавирус окажет на выборы президента США

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16 марта 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, какое влияние пандемия коронавируса способна оказать на президентскую гонку в Соединенных Штатах Америки.

Сенатор убежден, что ответственность за эпидемию непременно возложат на действующего лидера США Дональда Трампа, а ее последствия будут очень вредны для экономики страны. По мнению Пушкова, "от этого выигрывает Байден". Политик, однако, отметил, что у Трампа еще есть надежда на угасание пандемии к лету.

Напомним, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байденсравнил вспышку коронавируса в стране с войной.