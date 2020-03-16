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Байден сравнил вспышку коронавируса в США с войной

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Байден сравнил вспышку коронавируса в США с войной
Джо Байден, ImagePressAgency/face to face

Бывший вице-президент США Джо Байден в рамках дебатов со своим конкурентом по выдвижению кандидатом в президенты от демпартии Берни Сандерсом сравнил вспышку коронавируса в Штатах с нападением на страну.

Байден убежден, что распространение коронавирусной инфекции будет иметь огромные последствия для страны, передает ФБА "Экономика сегодня". "Это как война", – подчеркнул политик.

Кроме того, бывший американский вице-президент заметил, что на посту лидера США он обеспечил бы всех жителей страны бесплатным доступом к средствам защиты от заболевания, а также мобилизовал войска.

ЕТ
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