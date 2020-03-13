Китайские специалисты раскрыли опасность коронавируса COVID-2019 для мужчин

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13 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Китая, Liu Junxi / globallookpress.com

Коронавирус COVID-2019 представляет опасность для репродуктивного здоровья представителей мужского пола. К соответствующему выводу в ходе своей работы пришли китайские медицинские специалисты, говорится в публикации, размещенной на страницах гонконгской прессы.

South China Moring Post проинформировала со ссылкой на полученные от врачей данные о том, что COVID-2019 способен нарушить иммунный гомеостаз в семенниках и спровоцировать воспалительные процессы в яичках. Это, в свою очередь, может привести к бесплодию.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи рассказали, какое количество жителей России способен убить COVID-2019. Информацию по данному вопросу предоставили сотрудники действующего в Соединенных Штатах Брукингского института.