Доктор Александр Мясников озвучил лучшие способы защиты от вирусов без таблеток

Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий, обозначил самые действенные способы защиты от вирусов, которые не предполагают приема таблеток. По данному вопросу специалист высказался в эфире своей программы.
Мясников рекомендовал в качестве профилактики вирусных инфекций вести здоровый образ жизни. В частности, необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, полноценно спать и соблюдать режим дня.
Кроме того, обязательно следует прививаться, отметил врач в своей передаче на канале «Россия-1».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики из США перечислили пять возможных признаков появления рака кишечника.