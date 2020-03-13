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Доктор Александр Мясников озвучил лучшие способы защиты от вирусов без таблеток

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Александр Мясников озвучил лучшие способы защиты от вирусов без таблеток
Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и телеведущий, обозначил самые действенные способы защиты от вирусов, которые не предполагают приема таблеток. По данному вопросу специалист высказался в эфире своей программы.

Мясников рекомендовал в качестве профилактики вирусных инфекций вести здоровый образ жизни. В частности, необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, полноценно спать и соблюдать режим дня.

Кроме того, обязательно следует прививаться, отметил врач в своей передаче на канале «Россия-1».

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