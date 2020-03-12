Американские онкологи назвали пять возможных признаков появления рака кишечника

Онкологи из расположенной в Соединенных Штатах Клиники Майо рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования кишечника. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах российских интернет-СМИ.
Специалисты предупредили, что пройти обследование необходимо, если наблюдаются:
1. постоянные спазмы кишечника;
2. вздутие живота после еды;
3. сменяющие друг друга диарея и запор;
4. кровь в каловых массах;
5. необъяснимое похудение.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперты обозначили главные симптомы заражения китайским коронавирусом COVID-2019, который представляет смертельную опасность для человека.