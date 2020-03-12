Американские онкологи назвали пять возможных признаков появления рака кишечника

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12 марта 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Суть событий»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Онкологи из расположенной в Соединенных Штатах Клиники Майо рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о появлении злокачественного новообразования кишечника. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах российских интернет-СМИ.

Специалисты предупредили, что пройти обследование необходимо, если наблюдаются:

1. постоянные спазмы кишечника;

2. вздутие живота после еды;

3. сменяющие друг друга диарея и запор;

4. кровь в каловых массах;

5. необъяснимое похудение.

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