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Врач назвал способы избавиться от токсинов без специальных препаратов

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач назвал способы избавиться от токсинов без специальных препаратов
врач, pixabay.com
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета, эксперт в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон назвал простые способы избавления от токсинов без лекарств.
 
По словам специалиста, средства для очистки организма от токсинов, которые продаются в магазинах, не являются эффективными.
 
Аронсон уточнил, что в здоровом организме есть особые механизмы для естественного очищения. Эксперт подчеркнул – чтобы помочь своему телу осуществлять процессы детоксикации, следует правильно питаться, регулярно делать физические упражнения и ограничить употребление спиртного.
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