Врач назвал способы избавиться от токсинов без специальных препаратов

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета, эксперт в области диагностики и лечения заболеваний печени Эндрю Аронсон назвал простые способы избавления от токсинов без лекарств.

По словам специалиста, средства для очистки организма от токсинов, которые продаются в магазинах, не являются эффективными.