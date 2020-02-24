Онкологи назвали неожиданную причину развития рака печени

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24 февраля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Врачи установили, что развитие рака печени может происходить из-за плохой гигиены полости рта. Оказалось, что больные зубы и онкология взаимосвязаны.

Ученые заявили, что гепатоцеллюлярная карцинома, которая является одним из видов рака, косвенно может образовываться из-за проблем с зубами, в том числе кариеса. Оказалось, что бактерия Fusobacterium nucleatum, помимо онкологии, также может стать причиной возникновения инсульта, болезней сердца и диабета. Чтобы избежать серьезных заболеваний, врачи рекомендовали ответственнее подходить к здоровью зубов и лучше заботиться о гигиене полости рта.