Все новости >>

//Здоровье 13+

Онкологи назвали неожиданную причину развития рака печени

, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Онкологи назвали неожиданную причину развития рака печени
Фото: pixabay.com

Врачи установили, что развитие рака печени может происходить из-за плохой гигиены полости рта. Оказалось, что больные зубы и онкология взаимосвязаны.

Ученые заявили, что гепатоцеллюлярная карцинома, которая является одним из видов рака, косвенно может образовываться из-за проблем с зубами, в том числе кариеса. Оказалось, что бактерия Fusobacterium nucleatum, помимо онкологии, также может стать причиной возникновения инсульта, болезней сердца и диабета. Чтобы избежать серьезных заболеваний, врачи рекомендовали ответственнее подходить к здоровью зубов и лучше заботиться о гигиене полости рта.

АБ

//картина дня

В мире

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

Озвучен признак возможной причастности Порошенко к «коронамайдану» на Украине

К организации протестов на Украине против размещения эвакуированных из Китая граждан на карантин мог приложить руку Петр Порошенко и люди из его окружения. Такое предположение озвучил политолог Кирилл Молчанов.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Украинские власти в обозримой перспективе не «вернут» Крымский полуостров в состав бывшей советской республики…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото. Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку…

//новости ан

В Самаре около 1,5 тысячи человек вышли на акцию против мусорной реформы и перевода скорой помощи в частные руки. Также они потребовали вернуть льготы пенсионерам…

//новости ан

Ксения Собчак объяснила скандал с певицей Любой Успенской, которая ушла с ее программы и возмущенно призналась, что в этой телеведущей все мертво. Собчак ответила, что…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса считает, что помощница министра МВД Ирина Волк, может быть, и отличный работник, но вряд ли заслужила столь высокое звание, которое раньше давали людям…

//новости ан

Королевские эксперты заявили, что герцог и герцогиня Сассекские очень сожалеют о том, что отказались от исполнения обязанностей членов семьи монархов. Оказалось, что…

//новости ан

Агата Муцениеце и Павел Прилучный все-таки разводятся. Этого поклонники пары ожидали, потому что «звоночки» уже были, и все же надеялись, что актерам удастся преодолеть…

//новости ан