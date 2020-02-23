Названа наиболее устойчивая к онкологии группа крови

//Здоровье 13+

23 февраля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Ученые из Каролинского университета рассказали, людям с какой группой крови стоит тщательнее следить за здоровьем, чтобы избежать онкологии, а у кого риск возникновения болезни меньше всего.

Оказалось, что наиболее высоким риском обнаружения онкологии обладают люди с первой группой крови. При этом те, у кого вторая группа крови, могут меньше остальных беспокоиться о возможном развитии рака. При этом исследователи подчеркнули, что данные справедливы лишь в том случае, если человек не имеет вредных привычек и ведет здоровый образ жизни.

Отмечается, что данные получены на основе анализов нескольких тысяч пациентов, сбор информации длился 25 лет.