Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья

Эксперты из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета провели масштабное исследование влияния употребления яиц на здоровье человека и огласили результаты.

Специалисты рассказали, какое количество яиц человек может съедать ежедневно без вреда для организма. Известно, что в данном продукте содержатся не только питательные вещества, но также много холестирина.