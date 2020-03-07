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Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Harvard Gazette

Ученые выяснили, сколько яиц можно съедать в день без вреда для здоровья
яйца, pixabay.com
Эксперты из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета провели масштабное исследование влияния употребления яиц на здоровье человека и огласили результаты.
 
Специалисты рассказали, какое количество яиц человек может съедать ежедневно без вреда для организма. Известно, что в данном продукте содержатся не только питательные вещества, но также много холестирина.
 
Участник исследования Фрэнк Ху заявил, что максимум в день следует съедать одно яйцо. Другой автор работы Шилпа Бхупатхираджу подчеркнл, что данный продукт можно включать в завтрак, однако каждый день употреблять его не рекомендуется.
ЕТ

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