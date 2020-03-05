Диетолог рассказала о случаях, когда яблоки полезнее очистить от кожуры

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5 марта 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что есть яблоки рекомендуется с кожурой, есть случаи, когда эти фрукты лучше чистить – будет полезнее для здоровья. Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, в каких случаях от яблочной кожуры не польза, а вред.

Специалист напомнила о необходимости тщательно мыть яблоки в теплой воде, а затем протирать их полотенцем. Таким образом можно смыть с фруктов пищевой воск, которым их покрывают для лучшей сохранности и придания товарного вида, передаёт Радио Sputnik.

«Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой», - отметила диетолог.