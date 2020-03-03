Почему русские люди не могут питаться насекомыми, как азиаты, рассказала диетолог

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3 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Все чаще по всему миру продвигают идеи о новом питании из насекомых. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, почему такой рацион не подойдет россиянам и как он скажется не только на здоровье, но и на ДНК.

Специалист заявила, что организм той или иной нации поколениями подстраивается к определенной еды. Для примера она взяла китайцев и русских. Одни не могут пить молоко, а для других оно является привычным продуктом, передаёт Мир24. Герасимова отметила, что подобная ситуация может сложиться и с личинками, если россияне начнут употреблять их в пищу.

«Хорошо, если все не перерастет в изменения в физиологии организма в целом. Например, будет воздействие на генетический материал, на половые клетки… Организм каждого человека настроен на национальное питание, ферментная система на него настроена. Как наш организм будет переносить жир личинок, мясо личинок – большой вопрос. Особенно в долгосрочной перспективе», - отметила врач.