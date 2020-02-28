Ученые: для долгой жизни нельзя

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28 февраля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

торт, pixabay.com

Международная группа ученых из США и Китая под руководством профессора Бельмонте провела масштабное исследование и выяснила, что для долгой жизни не следует "перебирать" с калорийной пищей.

Специалисты сравнили в динамике последствия долгого пребывания крыс на обычной диете, а также на диете с урезанным на 30% количеством калорий. Изменения в организме лабораторных грызунов впервые оценивались на уровне клеток.

Ученые в общей сложности проанализировали примерно 170 тысяч клеток, которые входят в состав почек, печени, аорты, кожи, мышечной и жировой ткани, костного и головного мозга. Результаты показали, что большинство негативных клеточных изменений, которые происходят во время старения организма, протекали быстрее и в большем объеме у тех животных, которых не ограничивали в калорийной пище. Сильнее всего у "переедавших" крыс страдали иммунитет и липидный обмен.