Зарубежные врачи-онкологи назвали провоцирующую развитие раковых опухолей еду

Работающие в Великобритании онкологи рассказали о еде, которая провоцирует развитие злокачественных опухолей в организме человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся некоторое время назад в сети.
Как пишет портал 7mednews.ru, врачи пришли к выводу, что к онконедугам способно привести употребление пищи, богатой насыщенными жирами. Подобная еда способствует мутациям клеток.
В процитированной публикации говорится, что специалисты посоветовали избегать:
1. всех блюд, приготовленных во фритюре;
2. фастфуда;
3. промышленной выпечки;
4. сладостей;
5. колбас.
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