Зарубежные врачи-онкологи назвали провоцирующую развитие раковых опухолей еду

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27 февраля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7mednews.ru

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Работающие в Великобритании онкологи рассказали о еде, которая провоцирует развитие злокачественных опухолей в организме человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся некоторое время назад в сети.

Как пишет портал 7mednews.ru, врачи пришли к выводу, что к онконедугам способно привести употребление пищи, богатой насыщенными жирами. Подобная еда способствует мутациям клеток.

В процитированной публикации говорится, что специалисты посоветовали избегать:

1. всех блюд, приготовленных во фритюре;

2. фастфуда;

3. промышленной выпечки;

4. сладостей;

5. колбас.

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