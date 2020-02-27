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Семь лучших каш для похудения перечислили эксперты в области здравоохранения

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Семь лучших каш для похудения перечислили эксперты в области здравоохранения
Медики, Holger Hollemann / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения назвали лучшие каши для похудения. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

В списке, приведенном порталом MedikForum.ru, фигурируют:

1. пшенка - препятствует отложению жиров;

2. гречка - содержит сложные углеводы, которые медленно усваиваются, что помогает человеку чувствовать сытость на протяжении многих часов;

3. манка – людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, следует готовить ее на нежирном молоке и без сахара;

4. овсянка – богата такими полезными для здоровья элементами, как кальций, железо и некоторые другие;

5. ячневая каша – в ее составе присутствует фосфор, необходимый для хорошего метаболизма;

6. перловка - увеличивается при приготовлении в объеме в пять раз, это позволяет съедать большие порции без набора веса;

7. кукурузная каша – оказывает благотворное воздействие на пищеварительный тракт.

Ранее специалисты обозначили симптомы развивающегося рака печени и признаки образования тромба.

 

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