Три явных признака образования грозящего внезапной смертью тромба назвали врачи

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26 февраля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент в медучреждении, Jörg Carstensen / globallookpress.com

Медицинские специалисты перечислили три явных симптома появления тромба в сосудах. Оторвавшийся тромб может стать причиной внезапной смерти.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие признаки:

1. синюшная кожа;

2. отеки в мягких тканях нижних конечностей;

3. болевые ощущения, которые похожи на судороги и носят волнообразный характер.

Чтобы снизить риск образования тромбов, следует больше двигаться, гулять на свежем воздухе и как можно меньше времени проводить в сидячем положении, говорится в процитированном материале.

Ранее российский врач Александр Мясников назвал причину появления 20% раковых опухолей. Также сообщалось, что эксперты посоветовали простой способ заподозрить у себя меланому.