Три явных признака образования грозящего внезапной смертью тромба назвали врачи

Медицинские специалисты перечислили три явных симптома появления тромба в сосудах. Оторвавшийся тромб может стать причиной внезапной смерти.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие признаки:
1. синюшная кожа;
2. отеки в мягких тканях нижних конечностей;
3. болевые ощущения, которые похожи на судороги и носят волнообразный характер.
Чтобы снизить риск образования тромбов, следует больше двигаться, гулять на свежем воздухе и как можно меньше времени проводить в сидячем положении, говорится в процитированном материале.
Ранее российский врач Александр Мясников назвал причину появления 20% раковых опухолей. Также сообщалось, что эксперты посоветовали простой способ заподозрить у себя меланому.