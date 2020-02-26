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Три явных признака образования грозящего внезапной смертью тромба назвали врачи

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три явных признака образования грозящего внезапной смертью тромба назвали врачи
Пациент в медучреждении, Jörg Carstensen / globallookpress.com

Медицинские специалисты перечислили три явных симптома появления тромба в сосудах. Оторвавшийся тромб может стать причиной внезапной смерти.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие признаки:

1. синюшная кожа;

2. отеки в мягких тканях нижних конечностей;

3. болевые ощущения, которые похожи на судороги и носят волнообразный характер.

Чтобы снизить риск образования тромбов, следует больше двигаться, гулять на свежем воздухе и как можно меньше времени проводить в сидячем положении, говорится в процитированном материале.

Ранее российский врач Александр Мясников назвал причину появления 20% раковых опухолей. Также сообщалось, что эксперты посоветовали простой способ заподозрить у себя меланому.

 

ДЦ

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