Простой способ заподозрить у себя рак кожи без медобследований назвали эксперты

//Здоровье 13+

26 февраля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pokoriaem.ru

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Эксперты в сфере здравоохранения посоветовали простой способ заподозрить у себя рак кожи без прохождения медицинских обследований. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал pokoriaem.ru, необходимо внимательно следить за своей внешностью и раз в месяц осуществлять осмотр всех участков тела. Данную процедуру нужно проводить после принятия ванны в хорошо освещенном помещении.

Поводом для беспокойства должно стать появление любых родинок или пятен, диаметр которых превышает шесть миллиметров, пигментированных образований с неровными краями и непривычного цвета, отмечается в процитированной публикации.

Ранее врачи назвали первые признаки рака кишечника и злокачественного новообразования поджелудочной железы.